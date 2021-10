Les croisières ont connu de sombres journées, associées, bien malgré elles, au début de la pandémie. On a même cru, un instant, à la fin des voyages sur paquebots géants. Qu’en est-il, 18 mois plus tard ?

Les signes de reprise sont bien réels : les itinéraires de la saison 2022 et même 2023 sont à peine dévoilés que, déjà, nombre de croisières affichent complet. Plusieurs croisiéristes ont adapté leurs offres et changé leurs itinéraires, et les amateurs de croisières semblent impatients de remonter à bord. Voici un survol d’une partie de l’offre.

L’arrivée des superyachts

PHOTO FOURNIE PAR SCENIC CRUISES Le Scenic Eclipse, superyacht classé 6 étoiles, navigue ici près de l’île de Malte.

Pour nombre de raisons, autant environnementales que pratiques, le temps des gigantesques navires de croisière est-il révolu ? Pas totalement, mais des compagnies telles qu’Emerald Cruises et Scenic Cruises ont récemment ajouté un superyacht à leur flotte, conçu pour visiter plus de destinations en moins de temps, dans un cadre plus intime et plus luxueux. L’Emerald Sakara, somptueux superyacht pouvant accueillir un maximum de 100 passagers, visitera les Seychelles en 2023 sur un itinéraire de 8 jours en s’arrêtant notamment à Port Victoria (île de Mahé), à l’île Sainte-Anne et à l’île Cousin. Le Scenic Eclipse, superyacht classé 6 étoiles, peut quant à lui accueillir 228 invités et est équipé d’un héliport et de deux sous-marins pour faciliter le transport des passagers lors des excursions.

La croisière fluviale

PHOTO FOURNIE PAR AMAWATERWAYS Un bateau de croisière de la compagnie AmaWaterways passe près de la ville de Passau, en Allemagne.

La compagnie AmaWaterways se spécialise dans les croisières fluviales, principalement en Europe, avec des itinéraires qui sillonnent les rivières et les fleuves, et où les bateaux accostent à des ports situés au cœur des villes. L’avantage d’une croisière fluviale est la navigation en eaux calmes, sans risque d’éprouver le mal de mer. Aussi, voguer ainsi à proximité des villes plonge le voyageur dans un cadre plus urbain et plus près des lieux à visiter, dans des ports souvent hors d’accès pour les plus gros navires. Parmi les croisières les plus prisées chez AmaWaterways, on compte La Grande Croisière du Danube, une expédition de 14 jours au fil du fleuve le plus emblématique d’Europe, qui traverse sept pays, avec comme point de départ Vilshofen, en Allemagne, et à destination de Giurgiu, en Roumanie.

Engouement pour la mer Rouge

PHOTO JAMJOOM, GETTY IMAGES La croisière proposée par MSC Croisières sur la mer Rouge s’amorce à Djedda, en Arabie saoudite.

La mer Rouge n’a jamais été aussi populaire. Malgré certains enjeux politiques ces dernières années, avec le Canada, notamment, l’Arabie saoudite suscite un engouement chez les amateurs de croisières. L’intérêt est tel que la division Croisières du groupe MSC a signé un accord de cinq ans avec Cruise Saudi pour des droits d’accostage à Djeddah. L’Arabie saoudite vient d’ailleurs d’inaugurer un tout nouveau port de croisière afin de répondre à la demande. MSC Croisières propose 21 itinéraires sur la mer Rouge à partir de Djeddah, vers l’Égypte et la Jordanie. Emerald Cruises a également dévoilé deux nouveaux itinéraires pour sa saison 2022 dans cette région.

Cap sur les destinations polaires

PHOTO STÉPHANIE MORIN, ARCHIVES LA PRESSE L’Antarctique, une destination tendance

PHOTO ANDREA KLAUSSNER, HURTIGRUTEN EXPEDITIONS Le MS Roald Amundsen de Hurtigruten voyage dans la région de l’Antarctique.

PHOTO ANDREA KLAUSSNER, HURTIGRUTEN EXPEDITIONS Les voyageurs peuvent observer la faune locale.

PHOTO STÉPHANIE MORIN, ARCHIVES LA PRESSE L’Antarctique est assurément l’une des destinations tendance pour les croisières.

La destination tendance pour les croisières cette saison est sans contredit les régions polaires, et plus particulièrement l’Antarctique, qui n’a pas accueilli de visiteurs depuis près de deux ans, pandémie oblige, mais aussi en raison d’un écosystème extrêmement fragile qui demande à être préservé. Les compagnies Hurtigruten Expeditions et Scenic Cruises, entre autres, proposent de nouveaux itinéraires immersifs pour visiter cette région reconnue pour ses paysages uniques. Le MS Roald Amundsen de Hurtigruten transporte les voyageurs vers Scotia Sea, près des Orcades du Sud, un groupe de quatre îles à 600 km du nord-est de l’Antarctique, reconnu comme étant le paradis des éclipses solaires et des aurores boréales. De son côté, Scenic Eclipse permet aux voyageurs de se rapprocher de la faune et d’observer les otaries à fourrure et des manchots royaux dans leur habitat naturel.

Le nec plus ultra du luxe

PHOTO FOURNIE PAR SILVERSEA La Terrazza, restaurant de fine cuisine à bord du Silver Moon

Les croisières peuvent rejoindre un vaste public, et il y en a certainement pour tous les goûts et budgets, mais on remarque sans contredit un fort intérêt pour le haut de gamme alors que certaines croisières misent sur le luxe. La pause pandémique aura permis à de nombreux navires d’améliorer, de rénover et de renouveler leurs offres à bord. Propulsé par l’entreprise Silversea, le Silver Moon met désormais à la disposition des voyageurs des suites spacieuses, de même qu’un restaurant de fine cuisine qui adapte son menu, sa carte de spiritueux, bières et vins en fonction du lieu visité. Au bord du Scenic Eclipse, on a droit à un ratio employé-passager de un pour un, où un majordome est attitré à son client. On retrouve également à bord de ce navire un centre de bien-être, un studio de yoga et de pilates avec entraîneurs certifiés, de même qu’un espace réservé à l’observation sous-marine.

Explorer sur mer… et sur terre

PHOTO GETTY IMAGES Au programme de la croisière proposée par Hurtigruten Expeditions en Russie, la visite des fascinantes îles Solovetski

Cette saison, l’itinéraire de croisière mise sur une offre d’excursions bonifiée à terre, transformant ainsi le voyage en expérience immersive complète, alors que l’exploration et la découverte des sites et des beautés environnantes se veut désormais une continuité de l’expérience offerte à bord. En Antarctique, avec Scenic Cruises, les excursions quotidiennes incluses proposent l’exploration des formations de glace en zodiac, la navigation en kayak ou en paddle board parmi les icebergs et l’observation des baleines. Hurtigruten Expeditions propose quant à elle un itinéraire de 17 jours en Russie avec des arrêts dans des villages isolés et très peu visités sur les rives de la mer Blanche. Le voyage comprend également la visite des fascinantes îles Solovetski, classées au patrimoine de l’UNESCO.

Croisières longue durée

PHOTO GETTY IMAGES La croisière À travers le monde de Seabourn Cruises se termine à Barcelone.

Bon nombre de voyageurs souhaitent repartir dès que ce sera possible et rattraper le temps perdu. Les voyages de longue durée sont donc très recherchés, et AmaWaterways vient de lancer la plus longue croisière fluviale au monde. D’une durée de 46 jours, le Seven River Journey Through Europe traverse 14 pays et vogue sur 7 cours d’eau. À titre indicatif, le tarif pour cette croisière commence à 37 439 $ par personne. Il faut aussi souligner Seabourn Cruises et sa croisière À travers le monde. D’une durée de 140 jours, le voyage commence à Miami et se termine à Barcelone, traversant ainsi 32 pays et 6 continents.