Prêts à partir ? Des réponses à vos questions

Le tourisme connaît un timide regain depuis que de nombreux pays ont rouvert leurs frontières aux voyageurs, à condition, bien sûr, que ceux-ci se soumettent à certaines exigences. Cela dit, l’organisation des voyages à l’étranger peut sembler complexe pour plusieurs. Quelles sont les exigences des différents pays auxquelles on doit satisfaire avant le départ ? Est-il possible de voyager sans faire de quarantaine ? Un test de COVID-19 est-il nécessaire à l’aller et au retour ? Pour vous aider à y voir plus clair, voici six ressources à consulter avant le départ.