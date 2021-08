États-Unis

New York, sur réservation seulement

Les New-Yorkais ont hâte de nous accueillir de nouveau dans leur ville ! Et il devrait être un peu plus simple de les visiter d’ici quelques semaines. L’office de tourisme de New York a lancé récemment une vaste campagne qui s’accompagne d’un investissement de 30 millions pour attirer les visiteurs. Mais quelle expérience attend le touriste qui se rendra dans la Grosse Pomme au cours des prochaines semaines ? Notre journaliste est allée s’y promener en juin et a constaté que plus que jamais, il faut planifier ses activités. Elle nous fait aussi part de quelques nouveautés à découvrir lors de votre prochain périple.