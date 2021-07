Québec et Canada

La route des Sommets

Balade plus grande que nature

(Lac-Mégantic) Deux parcs nationaux, quelques-uns des plus grands lacs de la rive sud du Saint-Laurent, les deux seules ZEC de l’Estrie et les plus hauts sommets du Québec méridional. La partie orientale des Cantons-de-l’Est constitue aussi la première Réserve internationale de ciel étoilé au monde. Bref, elle a de quoi faire des jaloux. C’est en suivant la route des Sommets que l’on a découvert une région qui mérite pourtant beaucoup plus d’attention.