Fini la formule « Mesdames et messieurs » sur les vols Lufthansa

(Berlin) Lufthansa, le premier groupe aérien d’Europe, décline désormais la neutralité des genres dans les airs et au sol et a décidé d’abandonner les formules « Mesdames et messieurs » pour s’adresser aux passagers, a indiqué mardi la compagnie.

Agence France-Presse

« Les équipages sont en effet tenus de choisir un discours qui s’adresse à tous les passagers », a expliqué à l’AFP un porte-parole, confirmant une information du quotidien Bild.

À la place, le groupe préconise des expressions comme « Chers passagers » ou « Bonjour », a-t-on précisé de même source, justifiant la décision par « la discussion en cours dans la société, et à juste titre, sur la reconnaissance » de tous.

« C’est un processus qui prendra un certain temps », a ajouté ce porte-parole selon lequel la décision vaut pour toutes les compagnies du groupe qui compte notamment Austrian Airlines, Swiss, Eurowings et Brussels Airlines.

La nouvelle directive ne vaudra pas que vis-à-vis des passagers, mais pour l’ensemble des métiers du groupe.