Le bonheur est dans le scooter

De délicieux cœurs historiques au gré de la « Rive-Sucre »

Accessible et offert en location à des prix abordables, le scooter peut s’avérer un formidable moyen de transport pour partir à la quête de trésors urbains méconnus, y compris à Montréal et dans ses environs. Cette semaine, Sylvain Sarrazin papillonne sur la Rive-Sud entre ses parcs côtiers et les cœurs historiques des villes et villages du coin, ravitaillements sucrés inclus.