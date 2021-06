Alors que les déplacements internationaux sont toujours restreints en raison de la pandémie de COVID-19, Tourisme Montréal invite les Québécois à voyager au travers des quartiers de la métropole.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

« Aventurez-vous aux quatre coins de votre île », suggèrent les affiches de la nouvelle campagne « L’île à visiter en 2021 ».

Tout au long de l’été, le site web de l’organisme fera office d’agence de voyages, alors que Montréal se transformera en « île exotique, un clin d’œil aux destinations soleil ».

« Des expériences inédites, balados, nouveautés, festivals et suggestions d’itinéraires ont été pensés pour tous les budgets et tous les goûts : nature, culture, gastronomie et aventure », mentionne Yves Lalumière, directeur général de Tourisme Montréal, dans un communiqué.

Cette campagne s’arrimera à l’évènement MTLàTABLE, édition hors sentiers. À partir du 23 juin et jusqu’au 11 octobre, plus d’une centaine de restaurants concocteront des menus uniques élaborés selon la saisonnalité des produits maraîchers québécois.

« L’objectif de cette édition spéciale est de stimuler le secteur de la restauration en invitant les gens à sillonner les rues et les quartiers à la (re)conquête de la créativité des chefs, grâce à des parcours inspirants », explique Yves Lalumière.

De l’aide de la Ville

La Ville de Montréal soutient ces initiatives en injectant plus d’un million de dollars « afin d’inviter les gens à célébrer la gastronomie montréalaise ». Cette somme prendra la forme de promotions et de forfaits.

« La campagne de Tourisme Montréal, à laquelle la Ville de Montréal contribue, permettra de mettre en valeur la créativité et la diversité des plats proposés par nos chefs, qui font la renommée de notre métropole », a commenté la mairesse Valérie Plante, ajoutant que son administration « continuera d’être aux côtés de ses restaurateurs et de ses propriétaires de bars », « durement ébranlé[s] par la pandémie ».