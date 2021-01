Travaux de restauration

Le Centre Pompidou fermera de 2023 à 2027

(Paris) Le Centre Pompidou, l’un des plus importants musées d’arts moderne et contemporain au monde et un des lieux architecturaux les plus originaux de Paris, fermera fin 2023 pour rouvrir début 2027 après un grand lifting, et riche de « nouvelles propositions ».