L’étiquette à vélo

Il y aura beaucoup de monde sur les pistes cyclables et dans les rues au cours des prochains mois. Plus que jamais, les pratiques qui favorisent une meilleure cohabitation seront de mise. « Le vélo est un véhicule de liberté, souligne Suzanne Lareau, PDG de Vélo Québec. Il faut s’astreindre à se dire qu’on n’est pas seul sur la route et, cet été, on va être loin d’être seuls. Il y a des règles de circulation, et on doit les respecter. »