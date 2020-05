Chasse et pêche : oui, mais…

Les dindons sauvages et les ours sont un peu nerveux ces temps-ci. En dépit de la pandémie, les différents types de chasse et de pêche vont de l’avant comme prévu, en suivant le calendrier établi. La saison de la chasse à l’ours commence dans quelques jours, alors que celle de la chasse au dindon sauvage se termine la semaine prochaine pour un certain nombre de zones.