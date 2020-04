Ugo Monticone : quand les crises inspirent

Parcourir le monde et s’extasier devant sa beauté naturelle et humaine vient avec une contrepartie : on s’expose davantage au risque de s’engluer dans des situations de crise. L’auteur et conférencier globe-trotteur Ugo Monticone en sait quelque chose : il a souvent dû s’extirper de postures délicates, dont celle liée à la COVID-19, récemment. Mais il tâche, autant que faire se peut, d’en tirer les fruits, sous forme d’expériences ou de récits.