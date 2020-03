2000 lumières pour les montagnes d’Irlande

Ce devait être l’un des événements les plus importants (sinon LE plus spectaculaire) de la programmation proposée ce printemps par Galway, nommée capitale culturelle européenne 2020 : l’illumination des montagnes de Connemara dans ce qui est qualifié, par les organisateurs, de « plus grande œuvre artistique en lumières jamais créée ».