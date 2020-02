Vols, forfaits tout inclus, escapades. Voici quelques aubaines repérées pour vous. * Prix en vigueur mardi, peuvent changer sans préavis.

Nadielle Kutlu

Collaboration spéciale

Vols

• Fort-de-France, Martinique

Vol aller-retour Montréal-Martinique, 644 $ (Vol direct, taxes et frais inclus). Du 10 au 19 mars. Avec Air Canada.

• Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE La Guadeloupe

Vol aller-retour Montréal-Guadeloupe, 678 $ (Vol direct, taxes et frais inclus). Du 12 au 18 février. Avec Air Transat.

• San Francisco, Californie

PHOTO KIRBY LEE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS San Francisco

Vol aller-retour Montréal-San Francisco, 370 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à New York à l’aller et à Dallas au retour). Du 24 mars au 7 avril. Avec Delta.

• Copenhague, Danemark

PHOTO GETTY IMAGES Copenhague

Vol aller-retour Montréal-Copenhague, 853 $ (Vol direct, taxes et frais inclus). Du 30 août au 15 septembre. Avec Air Transat.

Tout-inclus 7 nuits

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SUNWING Le Fantasy Island Beach Resort, Dive and Marina

• Roatan, Honduras, Fantasy Island Beach Resort, Dive and Marina (3 étoiles)

Chambre pour deux personnes avec vue sur la mer, directement sur la plage, dans un hôtel qui comprend un centre de plongée. Deux restaurants, deux bars, deux piscines. 1185 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 17 au 24 février. Avec Sunwing.

Tout-inclus 7 nuits

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SUNWING L’Iberostar Tainos

• Varadero, Cuba, Iberostar Tainos (4 étoiles)

Chambre pour deux personnes dans un hôtel au bord de plages de sable blanc. Deux piscines, quatre restaurants, cinq bars. Miniclub. 1065 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 8 au 14 février. Avec Sunwing.

Forfait

PHOTO TIRÉE DU SITE DU DOMAINE JOLIVENT Le Domaine Jolivent

• Séjour Saint-Valentin au Domaine Jolivent, Lac Brome

Le forfait comprend une nuitée dans une chambre classique, un souper six services, deux flûtes de mousseux, deux petits-déjeuners trois services. À partir de 299 $ pour deux personnes. Valable les 13, 14, 15 février (supplément de 50 $).

