C’est en Italie que les animaux de compagnie auront le plus de facilité à laisser des poils sur le lit, avec quelque 18 000 hôtels prêts à les recevoir.

Partir en voyage avec son animal de compagnie, c’est souvent se retrouver avec des bâtons dans les pattes.

Sylvain Sarrazin

La Presse

La plateforme taxi2airport s’est penchée sur les infrastructures hôtelières européennes pour tâcher de savoir dans quels pays les pitous-minous de ce monde ont le plus de chances d’être accueillis.

En termes quantitatifs, c’est en Italie qu’ils auront le plus de facilité à laisser des poils sur le lit, avec quelque 18 000 hôtels prêts à les recevoir (et les nettoyer). La Russie, la Pologne, la Croatie et l’Espagne suivent, dans l’ordre.

Votre animal est du genre à roupiller sur des coussins dorés ? La recherche, basée sur les données du site de réservation Booking, a aussi examiné quels pays comptent le plus d’hôtels 5 étoiles acceptant les compagnons à coussinets.

Résultat : la France (217 hôtels), le Royaume-Uni (166) et l’Italie (157) paraissent les meilleurs choix.