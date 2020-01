Le Pantanal, paradis brésilien de biodiversité

Dans l’ombre de l’Amazonie, le Pantanal brésilien n’a pourtant rien à lui envier. Véritable sanctuaire de biodiversité, cette région de l’État du Mato Grosso do Sul offre un paysage rappelant la savane africaine, qui permet d’observer allègrement l’extraordinaire richesse de sa faune et de sa flore. Safari au paradis des oiseaux, des caïmans et des jaguars.