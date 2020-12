Une église, futur lieu d’après-ski, à Murdochville

L’église de Murdochville aura un nouveau visage à compter de l’hiver prochain. L’équipe du Chic-Chac, une entreprise spécialisée dans l’expérience du ski hors-pistes avec remontées mécanisées, a acquis le bâtiment plus tôt cette année dans le but d’en faire un pôle d’attraction incluant notamment un restaurant-bar et une salle de spectacle.