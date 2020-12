À l’hôtel pour souper

Les salles des restaurants sont fermées dans les zones rouges au moins jusqu’au 11 janvier. Plusieurs hôtels offrent une solution à ceux qui s’ennuient à la fois de voyager et de manger au resto en ouvrant les portes de leurs chambres pour un soir seulement et en proposant des repas gastronomiques dans un cadre intime. Voici six suggestions pour s’évader sans aller très loin.