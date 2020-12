Ski

Début d’une saison pas comme les autres

La neige et le froid des derniers jours ont permis à certaines stations d’ouvrir leurs pentes aux skieurs (masqués !) tôt cette année. C’est le cas à Tremblant notamment. Or, la saison qui s’amorce sera pleine de défis, particulièrement en zones rouges, comme c’est le cas en Montérégie et en Estrie. Visite à Bromont et à Sutton, où les préparatifs vont bon train malgré tout.