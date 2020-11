Jusqu’à novembre 2021

Princess Cruises annule certaines croisières

(New York) La société américaine Princess Cruises a annoncé vendredi qu’elle allait annuler toutes ses croisières jusqu’à avril 2021, et pour celles de plus de sept jours partant des États-Unis jusqu’à novembre 2021, afin de pouvoir respecter les consignes sanitaires.