L’abandon du « siège du milieu bloqué » source de frustration et d’inquiétude

(Toronto) Alors que les provinces commencent à assouplir les restrictions sur les voyages intérieurs, l’abandon de la règle sanitaire « du siège du milieu bloqué » par deux des plus grandes compagnies aériennes du Canada — WestJet et Air Canada — est source de frustration et d’inquiétude chez certains passagers.