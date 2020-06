(Québec) Air Canada « abandonne » les régions, accusent des élus qui déplorent la décision du transporteur de mettre fin à une dizaine de lignes régionales au Québec.

Gabriel Béland

La Presse

« C’est un abandon pur et simple », a lâché au bout du fil, dépité, le maire de Gaspé, Daniel Côté.

Air Canada a annoncé mardi la suspension indéfinie d’une trentaine de lignes régionales au pays. Du nombre, plusieurs touchent le Québec, et notamment Gaspé, Mont-Joli, Sept-Îles, Baie-Comeau et Val-d’Or.

Plusieurs élus demandent maintenant aux gouvernements canadien et québécois d’intervenir. D’autres veulent lancer une réflexion sur la création d’une nouvelle compagnie aérienne québécoise, une sorte de « Québecair 2.0 » pour assurer la liaison en région.

Air Canada explique que sa décision découle du contexte de la COVID-19. L’entreprise dit subir des pertes de 20 millions de dollars par jour.

« Face à cette situation insoutenable, Air Canada n’a d’autres choix que d’adopter des mesures décisives pour alléger sa structure de coûts et ralentir l’épuisement de sa trésorerie », explique une porte-parole de l’entreprise, Pascale Déry.

La décision aura des impacts importants sur plusieurs villes du Québec. À Gaspé, par exemple, elle signifie la fin pure et simple de la présence d’Air Canada. Sa liaison vers Québec permettait aux gens d’affaires de joindre les grands centres ou encore aux touristes de visiter la région.

« Si on veut assurer une réelle relance économique en région après la pandémie, ça prend un transport aérien fiable et économique », remarque le maire Côté.

Air Canada n’aura également plus de présence à Val-d’Or. « Je trouve la façon d’Air Canada de nous apprendre ça très cavalière. C’est inacceptable », a dénoncé le maire, Pierre Corbeil. L’entreprise a annoncé sa décision dans un communiqué mardi.

Le maire Corbeil affirme qu’Air Canada a transporté 20 878 passagers en 2019 à Val-d’Or. Ces gens devront maintenant se rendre 105 km plus loin, à l’aéroport de Rouyn-Noranda, ou prendre un vol de la compagnie régionale Air Creebec.

« Ces passagers-là ne sont pas juste des gens qui sortent par affaires ou pour aller dans le sud, ce sont aussi des médecins spécialistes qui viennent voir des patients dans la région, des professeurs qui viennent enseigner à l’université », dit-il.

Québecair 2.0 ?

Air Canada note que « la rentabilité du réseau régional dépend des correspondances sur le réseau domestique et international. »

« Les routes régionales ne peuvent être maintenues seulement avec le trafic local », ajoute Mme Déry.

Puisque le trafic international a chuté drastiquement, les liaisons régionales auraient donc été doublement déficitaires. L’industrie du transport aérien prendra un minimum de trois ans pour s’en remettre, estime l’avionneur. Mais ça ne veut pas dire que ces lignes régionales seront réactivées dans trois ans. Air Canada ne s’engage à rien et en région, personne ne se fait d’illusion.

« Ce qu’on voit aujourd’hui c’est que lorsque les actionnaires n’y trouvent pas leur compte, ça met en péril la desserte aérienne des régions du Québec », avance Réjean Porlier, maire de Sept-Îles.

L’élu estime qu’un aéroport représente un outil de développement économique pour une région. Il devrait être traité comme tel selon lui.

« Il faut réfléchir sérieusement à un Québecair numéro deux. Il faudrait se dire : “voilà notre ambition : développer le Québec”. Et ça, ça demande des liaisons aériennes de qualité à des prix concurrentiels. »

L’idée d’unir les régions et de créer un nouveau joueur est aussi envisagée par le maire de Gaspé. « On pourrait frapper sur Air Canada pendant des mois, mais ça ne règlerait pas le problème, lâche Daniel Côté. Est-ce qu’on doit, les régions ensemble, regarder vers un modèle coopératif ? Est-ce qu’un autre transporteur régional au Québec qui pourrait combler le vide ? »

Certains transporteurs privés existants pourraient aussi venir combler le vide laissé par le départ d’Air Canada dans plusieurs régions. Le maire de Val-d’Or pense que plusieurs passagers vont se tourner vers Air Creebec.

L’entreprise de Saint-Hubert Pascan Aviation envisage quant à elle de reprendre des parts de marchés régionales à Air Canada.

« On considère qu’on est très bien positionnés », note Yani Gagnon, copropriétaire de Pascan Aviation.

« C’est sûr et certain que les besoins en déplacements pour les régions demeurent. Il faudra une solution, dit-il. Je pense que Pascan est très bien positionné pour prendre la relève et arriver à une solution alternative intéressante pour les régions. »

Entretemps, le député de Matane et chef intérimaire du Parti québécois demande à Ottawa de poser des conditions strictes si Air Canada venait à demander des fonds publics.

« J’espère que le gouvernement du Canada, s’il devait d’aventure encore une fois les aider, le fera en priorité pour assurer la liaison des régions et rembourser les voyages qui n’ont pas été honorés », lance Pascal Bérubé.

« C’est une des nouvelles les plus épouvantables pour le développement de nos régions depuis longtemps », dit-il.

Liaisons touchées au Québec

— Baie-Comeau – Montréal

— Baie-Comeau – Mont-Joli

— Gaspé-Les Îles-de-la-Madeleine

— Gaspé-Québec

— Sept-Îles – Québec

— Val-d’Or – Montréal

— Mont-Joli – Montréal

— Rouyn-Noranda – Val-d’Or