Voici six livres à consulter pour s’évader.

Boutiques de Tokyo

L’artiste graphique Mateusz Urbanowicz reproduit dans ce livre, à coups de pinceau, les devantures de 50 vieilles boutiques tokyoïtes, expliquant en détail les spécificités de chacune d’elles. Il en résulte une série d’aquarelles magnifiques qui nous font flâner dans cinq quartiers de la capitale, le style de peinture entrant en parfaite résonance avec l’architecture traditionnelle du Japon, où s’est établi l’auteur. En prime, quelques pages finales nous présentent son matériel et ses techniques. — Sylvain Sarrazin, La Presse

Boutiques de Tokyo

Mateusz Urbanowicz

Éditions Elytis

160 pages

Un nouvel atlas

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D'ÉDITION Le grand atlas du voyageur, éditions Lonely Planet, 448 pages

Les voyageurs ont un nouvel outil des plus complets pour planifier leurs escapades. Avec 205 cartes géographiques et plus de 180 photos, Le grand atlas du voyageur, de Lonely Planet, suggère des sites touristiques incontournables et des itinéraires pour pratiquement tous les pays du monde. — Marie Tison, La Presse

Le grand atlas du voyageur

Éditions Lonely Planet

448 pages

New York en noir et blanc

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D'ÉDITION Les entrailles de New York, de Julia Wertz, éditions L’Agrume

Les entrailles de New York est un ovni dans la littérature de voyage, à la fois bande dessinée, ouvrage historique – bien documenté – nostalgique à souhait, et récit biographique ponctué d’anecdotes sur la vie new-yorkaise de l’auteure. Ce n’est pas ici que vous retrouverez la suggestion du dernier restaurant à la mode, mais certainement un lot d’adresses qui auront piqué votre curiosité pour une exploration loin des clichés de la Grosse Pomme. Pour tous ceux qui pensaient bien connaître New York. — Violaine Ballivy, La Presse

Les entrailles de New York

Julia Wertz

Éditions L’Agrume

Routes des vins dans le monde

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D'ÉDITION Routes des vins dans le monde – 50 itinéraires de rêve, éditions Ulysse, 208 pages

Boire un vin d’Alsace, c’est bien. Aller visiter les villages où ils sont produits, goûter aux raisins frais, rouler entre les vignobles, c’est tellement mieux. Pour tous les amateurs de vin qui ont des fourmis dans les jambes, cet ouvrage des éditions Ulysse propose 50 itinéraires de quelques jours répartis sur le globe. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets – il y a aussi des suggestions au Québec – et, au-delà des classiques de la France, de l’Italie ou de l’Espagne, on pousse l’exploration des terroirs jusqu’en Géorgie et au Japon ! Dur de ne pas y trouver son compte. — Violaine Ballivy, La Presse

Routes des vins dans le monde – 50 itinéraires de rêve

Éditions Ulysse

208 pages

Les plus beaux endroits pour rouler

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D'ÉDITION Les plus beaux endroits où rouler, Nicolas Gardon, éditions Gründ, 208 pages

Après nous avoir fait visiter les plus beaux endroits pour marcher et courir, l’aventurier Nicolas Gardon a pris le volant pour aller découvrir les plus belles routes du monde. Magnifiquement illustré, le beau livre propose pas moins de 85 escapades dans toutes les régions du monde. Les destinations sont présentées de belle façon, notamment avec les distances à parcourir, les meilleurs moments de l’année pour s’y aventurer et les lieux d’intérêt à ne pas manquer en chemin. Si les itinéraires suggérés sont décrits avec précision, l’ajout de cartes aurait été apprécié. — Pierre-Marc Durivage, La Presse

Les plus beaux endroits où rouler

Nicolas Gardon

Éditions Gründ

208 pages

Les 101 merveilles du monde

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D'ÉDITION Les 101 merveilles du monde, éditions Lonely Planet, 308 pages

Il est trop gros pour être emporté en voyage, mais assez grand pour faire voyager avec ses larges photos à couper le souffle. Sur tous les continents, l’ouvrage recense 101 sites naturels et architecturaux, la plupart archiconnus (les pyramides de Gizeh, le Taj Mahal…), mais aussi quelques-uns moins réputés (Caño Cristales, en Colombie). Sommairement, on nous explique comment ces 101 rêves peuvent être rendus accessibles, avec des indications basiques pour le transport, l’hébergement ou la restauration. Inspirations garanties. — Sylvain Sarrazin, La Presse

Les 101 merveilles du monde

Éditions Lonely Planet

308 pages