New York

Vols, forfaits tout inclus et escapades au Québec. Voici quelques aubaines repérées pour vous. * Prix en vigueur mardi, peuvent changer sans préavis.

Nadielle Kutlu

Collaboration spéciale

Vols

• New York, New York

Vol aller-retour Montréal-New York. 231 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 11 au 18 janvier. Avec Air Canada.

• San Francisco, Californie

PHOTO GETTY IMAGES San Francisco

Vol aller-retour Montréal-San Francisco. 264 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Charlotte à l’aller et à Chicago au retour). Du 23 janvier au 1er février. Avec American Airlines.

• Rome, Italie

PHOTO GETTY IMAGES Rome

Vol aller-retour Montréal-Rome. 526 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Lisbonne). Du 28 mai au 7 juin. Avec TAP Air Portugal.

• Kahului, Hawaii

PHOTO GETTY IMAGES Kahului

Vol aller-retour Montréal-Kahului. 544 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Vancouver). Du 21 au 28 janvier. Avec Air Canada.

Tout-inclus 7 nuits

• Grand Sunset Princess All Suites and Spa Resort (5 étoiles), Riviera Maya, Mexique

PHOTO FOURNIE PAR SUNWING Grand Sunset Princess All Suites and Spa Resort

Suite junior de luxe dans un hôtel au bord de la mer. Dix restaurants, dix bars, douze piscines. Miniclub. 1275 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 13 au 20 janvier. Avec Sunwing.

• Playa Pesquero Resort Suites and Spa (4,5 étoiles), Holguín, Cuba

PHOTO FOURNIE PAR SUNWING Playa Pesquero Resort Suites and Spa

Chambre double dans un complexe hôtelier sur la plage. Trois piscines, dix restaurants, huit bars. Miniclub. 985 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 19 au 26 janvier. Avec Sunwing.

Forfait

• Forfait Noël, Manoir Rouville-Campbell, Mont-Saint-Hilaire

PHOTO FOURNIE PAR LE MANOIR ROUVILLE-CAMPBELL Manoir Rouville-Campbell

Le forfait comprend une nuit en chambre standard, un cadeau à la chambre, un souper six services et un petit-déjeuner gourmand. À partir de 199 $ par personne en occupation double, valable les 24 et 25 décembre.