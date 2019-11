Vols, forfaits tout inclus, escapades. Chaque semaine, notre journaliste repère pour vous les meilleures aubaines de la semaine. Prix en vigueur mardi, peuvent changer sans préavis.

Nadielle Kutlu

Collaboration spéciale

Vols

• Shanghai, Chine

Vol aller-retour Montréal-Shanghai. 691 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Newark à l’aller et à Chicago au retour). Du 4 au 19 février 2020. Avec United Airlines

• Las Vegas, Nevada

PHOTO GETTY IMAGES Las Vegas, Nevada

Vol aller-retour Montréal-Las Vegas. 385 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 8 au 14 janvier 2020. Avec Air Canada

• São Paulo, Brésil

PHOTO GETTY IMAGES São Paulo, Brésil

Vol aller-retour Montréal-São Paulo. 662 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 21 février au 2 mars 2020. Avec Air Canada

• Rome, Italie

PHOTO GETTY IMAGES Rome, Italie

Vol aller-retour Montréal-Rome. 671 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Toronto). Du 5 au 13 décembre 2019. Avec Air Transat

Tout-inclus 7 nuits

• Riu Montego Bay (5 étoiles), Montego Bay, Jamaïque

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SUNWING Riu Montego Bay, Montego Bay, Jamaïque

Chambre double dans un hôtel directement sur la plage. Quatre restaurants, quatre bars, deux piscines. 1095 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 1er au 8 décembre. Avec Sunwing

• Riu Dunamar (5 étoiles), Cancún, Mexique

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SUNWING Riu Dunamar, Cancún, Mexique

Chambre double dans un complexe hôtelier au bord de laplage. Cinq piscines, six restaurants, six bars, un parc aquatique. Miniclub. 1055 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 11 au 18 décembre 2019. Avec Sunwing

Forfait

• Forfait Couette & café, Domaine Jolivent, Lac-Brome, Cantons-de-l’Est

PHOTO TIRÉE DU SITE DOMAINE JOLIVENT Domaine Jolivent, Lac-Brome, Cantons-de-l’Est

Le forfait Couette & café comprend une ou deux nuitées en occupation double dans une chambre classique avec grand lit, petits-déjeuners inclus. À partir de 99 $ pour une nuitée ou 179 $ pour deux nuitées. Valide du dimanche au jeudi, jusqu’au 30 avril 2020.

