PHOTO SEBASTIAN MODAK, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Vols, forfaits tout inclus et escapades au Québec. Voici quelques aubaines repérées pour vous. * Prix en vigueur mardi, peuvent changer sans préavis.

Nadielle Kutlu

Collaboration spéciale

Vols

• Lyon, France

Vol aller-retour Montréal-Lyon. 654 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 16 au 31 mai. Avec Air Transat. Consultez le site du transporteur

PHOTO GETTY IMAGES Casablanca, au Maroc

• Casablanca, Maroc

Vol aller-retour Montréal-Casablanca. 693 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 19 janvier au 3 février. Avec Air Canada. Consultez le site du transporteur

PHOTO GETTY IMAGES Madrid, en Espagne

• Madrid, Espagne

Vol aller-retour Montréal-Madrid. 628 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 10 au 25 février. Avec Air Transat. Consultez le site du transporteur

PHOTO ADAM DEAN, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Pékin, en Chine

• Pékin, Chine

Vol aller-retour Montréal-Pékin. 687 $ (taxes et frais inclus avec une correspondance à Washington à l’aller et à New York au retour). Du 28 janvier au 18 février. Avec American Airlines. Consultez le site du transporteur

Tout-inclus 7 nuits

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SUNWING Le Paradisus Princesa del Mar, à Varadero, à Cuba

• Paradisus Princesa del Mar (5 étoiles), Varadero, Cuba

Suite junior dans un hôtel sur la plage, pour adultes seulement. Neuf restaurants, dix bars, trois piscines. 945 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 12 au 19 novembre. Avec Sunwing. Consultez le site du voyagiste

PHOTO TIRÉE DU SITE DE SUNWING Le Majestic Colonial Punta Cana, en République dominicaine

• Majestic Colonial Punta Cana (4,5 étoiles), Punta Cana, République dominicaine

Suite junior. Club séparé réservé aux adultes. Sept piscines, miniclub, sept restaurants, treize bars. 1215 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 27 novembre au 4 décembre. Avec Sunwing.

Consultez le site du voyagiste

Forfait

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le Fairmont Le Château Frontenac Québec

• Noël dès novembre, Fairmont Le Château Frontenac Québec

Le forfait comprend une nuitée, un crédit de 25 $ par jour sur la nourriture et les boissons, un crédit de 25 $ sur les soins offerts au Moment Spa Le Château Frontenac et un accès à des activités exclusives. À partir de 199 $ par nuitée en occupation double. Valable jusqu’au 14 décembre, selon la disponibilité. Consultez le site de l’hôtel