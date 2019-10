Vols, forfaits tout inclus et escapades au Québec. Voici quelques aubaines repérées pour vous. * Prix en vigueur mardi, peuvent changer sans préavis.

Nadielle Kutlu

Collaboration spéciale

Vols

• Los Angeles, Californie

Vol aller-retour Montréal-Los Angeles. 389 $ (taxes et frais inclus avec une correspondance à Chicago à l’aller et à Dallas au retour). Du 12 au 28 janvier. Avec American Airlines.

• Rio de Janeiro, Brésil

PHOTO GETTY IMAGES Rio de Janeiro, en Brésil

Vol aller-retour Montréal-Rio de Janeiro. 651 $ (taxes et frais inclus avec une correspondance à New York à l’aller et deux correspondances au retour : New York et Charlotte). Du 9 au 17 mars. Avec American Airlines.

• Phoenix, Arizona

PHOTO GETTY IMAGES Phoenix, en Arizona

Vol aller-retour Montréal-Phoenix. 518 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 14 au 21 janvier. Avec Air Canada.

• Malaga, Espagne

PHOTO GETTY IMAGES Malaga, en Espagne

Vol aller-retour Montréal-Malaga. 701 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 9 au 17 décembre. Avec Air Transat.

Tout-inclus 7 nuits

PHOTO FOURNIE PAR CLUB MED Club Med Cancún Yucatan, au Mexique

• Club Med Cancún Yucatan (4 Tridents avec espace 5 Tridents), Cancún, Mexique

Chambre supérieure familiale avec deux chambres séparées et un balcon. Trois restaurants, six bars, miniclub. 1768 $ par adulte, taxes et frais inclus. 6253 $ pour deux adultes et deux enfants. Du 10 au 17 décembre. Vol direct opéré par Interjet.

• Iberostar Selection Varadero (5 étoiles), Varadero, Cuba

PHOTO FOURNIE PAR SUNWING Iberostar Selection Varadero, Cuba

Chambre pour deux dans un hôtel haut de gamme pour couples et familles, face à la plage. Trois piscines, six restaurants, huit bars. 1445 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 12 au 19 décembre. Avec Sunwing.

Forfait

PHOTO FOURNIE PAR L’HÔTEL CHÂTEAU BELLEVUE Hôtel Château Bellevue, Vieux-Québec

• Novembre au rabais, Hôtel Château Bellevue (3 étoiles), Vieux-Québec

L’offre comprend, entre autres, une nuitée en occupation double en chambre supérieure, un petit-déjeuner pour deux et un espace de stationnement avec service de voiturier. À partir de 129 $ par personne. Offre valide pour un séjour du 1er au 30 novembre, selon les disponibilités.