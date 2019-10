Douze pour cent, c’est la proportion d’Américains qui font les deux tiers des vols aux États-Unis et qui sont, par extension, responsables des deux tiers des émissions de carbone liées au transport aérien.

Violaine Ballivy

La Presse

Ces voyageurs fréquents volent en moyenne plus de six fois par an et émettent, en moyenne, trois tonnes de dioxyde de carbone, révèle une enquête menée par le Conseil international sur les transports propres.