Où retrouve-t-on le plus d’Airbnb ?

Dans quelle ville retrouve-t-on le plus d’hébergements sur Airbnb ?

Violaine Ballivy

La Presse

La très chère ville de Londres, avec 59 378 logements offerts (en juin 2019), selon le site Inkifi.

Suivent Paris et New York, à égalité avec quelque 34 000 annonces. Shanghai et Pékin complètent le top 5.

Montréal arrive au 35e rang, avec près de 12 000 inscriptions.

Consultez le classement : https://inkifi.com/global-airbnb-capitals