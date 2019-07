Journal de bord

KLM semble avoir oublié - du moins momentanément - qu'il n'y a pas sujet de conversation plus risqué que celui des écrasements d'avion pour un transporteur aérien. La multinationale s'est retrouvée dans l'embarras après la publication d'un message sur Twitter précisant quels seraient les sièges à choisir pour avoir plus de chances de survivre à un écrasement aérien. « Selon les données d'une étude du Time, le taux de mortalité est plus élevé pour les sièges au milieu de l'avion. Toutefois, le taux de mortalité pour les sièges à l'avant n'est que légèrement inférieur et c'est à l'arrière qu'il est le plus faible », pouvait-on lire dans le message diffusé le 17 juillet sur le compte Twitter régional de KLM en Inde. Le message a été effacé 24 heures plus tard et KLM s'est, depuis, excusée. « Nous n'avons jamais voulu froisser personne. » Des internautes ont souligné que KLM avait d'autant plus manqué de tact que le message a été publié au moment du 5e anniversaire de l'écrasement du vol MH17 de Malaysia Airlines. D'autres ont toutefois indiqué qu'ils étaient, au contraire, heureux d'avoir eu cette information, bien que son exactitude soit remise en cause par la Fédération américaine de l'aviation. L'enquête du Time, publiée en 2015, avait analysé 17 écrasements entre 1985 et 2000 et conclu que le taux de mortalité lors de l'écrasement d'un avion commercial était de 39 % dans le tiers central de l'appareil, 38 % dans le tiers avant et 32 % dans le tiers arrière.

- Avec le Washington Post

