Aubaines de la semaine

Vols, forfaits tout inclus et escapades au Québec. Voici quelques aubaines repérées pour vous. *Prix en vigueur hier, peuvent changer sans préavis.

Vol aller-retour Montréal-Halifax. 295 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 9 au 16 octobre. Avec Air Canada.

Vol aller-retour Montréal-Dublin. 581 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Reykjavik). Du 19 au 29 août. Avec Icelandair.

Vol aller-retour Montréal-Lima. 563 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Cancún). Du 25 janvier au 8 février 2020. Avec Interjet.

Vol aller-retour Montréal-Bilbao. 775 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Bruxelles). Du 20 au 29 octobre. Avec Air Canada.

Henry Morgan Hotel & Beach Resort (3,5 étoiles). Chambre dans un complexe hôtelier face à la plage. Trois restaurants, deux bars, deux piscines. 1389 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 5 au 12 août. Avec Air Transat.

Riu Bambu (5 étoiles). Chambre double dans un hôtel entouré de luxuriants palmiers, au bord de la plage. Cinq piscines, sept restaurants, six bars, un parc aquatique. Miniclub. 1015 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 2 au 9 septembre. Avec Sunwing.

• Manoir du lac William, Saint-Ferdinand, Chaudière-Appalaches

Le forfait comprend une nuit en occupation double, un crédit de 25 $ par chambre sur un souper table d'hôte en salle à manger, un crédit de 10 $ par chambre sur un soin de 60 minutes et plus au spa. Offre valide les 3, 4, 5, 7, 8, 11, 14, 15 et 16 juillet. Quantités limitées. À partir de 119 $ pour deux personnes.