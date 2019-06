 193 000 $ pour une nuit dans l'atoll de Guy Laliberté 

Onze ans après sa création, la plateforme Airbnb a décidé de s'adresser aux riches et propose des voyages haut de gamme, sur mesure. Airbnb Luxe - c'est ainsi que le frère doré d'Airbnb « classique » a été officiellement baptisé - se distinguera surtout par les logements hors catégorie de son catalogue.

En plus de Nukutepipi, le site propose notamment des châteaux en France et la villa jamaïcaine d'Ian Fleming. Airbnb justifie ce virage par la hausse marquée des demandes de ses clients pour les séjours de luxe : en 2018, le nombre de réservations pour des logements de 1000 $US et plus la nuit a bondi de 60 %.

- Violaine Ballivy, La Presse