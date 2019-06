Escapades-mystères entre gars

Depuis 10 ans, le groupe d'amis accumule ainsi des séjours denses en découvertes et riches en souvenirs. Mais au-delà de leurs nombreuses anecdotes de voyage, raconte Michael Dubois, il y a cette histoire d'amitié : celle de six hommes soudés par l'amour du sport et le goût de l'aventure.

« On aime beaucoup le sport, mais on est aussi des gens curieux sur le plan culturel. Certains sont des fanatiques de voyages, donc il y a toujours un peu de tout : monuments, sport, bons restaurants. On maximise notre séjour. Ce sont cinq jours très intenses, et c'est ce qu'on aime aussi. On n'est pas là pour se reposer, mais pour être emballés par ce qu'on découvre et par le temps passé ensemble. »

« [Les gars] ne connaissent pas leur destination avant d'arriver à l'aéroport. Chaque année, c'est l'un de nous qui l'organise en cachette. On passe ensuite le flambeau au suivant. On lui donne une somme déterminée d'avance et une plage horaire qui convient à nos obligations professionnelles et familiales. Les règles sont assez simples : ça ne doit pas être au Canada, parce que plusieurs de mes amis sont appelés à y voyager régulièrement. Le montant [qui tourne autour de 1300 $] doit au moins inclure l'hébergement et le transport. »

« On était quatre au début. C'est monté à sept, puis c'est revenu à six, et ça va rester comme ça. Certains aimeraient se joindre au groupe, mais voyager à plusieurs pendant cinq jours, ce n'est pas donné à tous. Ça doit être un bon "fit". Nous, on a des choses qui nous lient depuis longtemps. On se connaît bien. Et chacun met de l'eau dans son vin pour s'assurer que ça fonctionne bien. »

11 voyages et quantité d'anecdotes

La Nouvelle-Orléans, le Texas, Amsterdam, Édimbourg, Valence, l'Irlande, le Guatemala... Chaque voyage a été un coup de coeur, assure Michael, incapable de trancher. « Juste sur San Francisco, on a des histoires abracadabrantes ! La personne qui l'a organisé n'arrivait pas à obtenir de billets pour un match de baseball parce que c'était les séries. Coup de chance, il a rencontré une femme [qui était l'ex-épouse d'un ancien joueur des Expos devenu instructeur pour le club-école des Giants]. Il nous a eu des billets dans la section "famille des joueurs" sur le bord du terrain. En plus, on a eu droit à un tour de la ville et de vignobles privés le lendemain, en grosse Cadillac, avec le conducteur officiel des Giants. Je vous laisse imaginer toutes les histoires qu'il a pu nous raconter sur les joueurs ! Ç'a été mémorable. »

10 ans, ça se fête !