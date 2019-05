 Pourquoi les Américains aiment-ils voyager seuls? 

Le tiers des répondants affirment qu'il est aussi plus facile de relaxer quand on voyage seul, et qu'ils aiment le sentiment d'indépendance que les voyages en solitaire procurent.

Selon ce sondage, deux Américains sur trois ont déjà voyagé seuls ou envisagent de le faire.

Ils privilégient dans ce cas les destinations urbaines (66 %) au détriment de la plage (40 %).