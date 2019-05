Aubaines de la semaine

Vols, forfaits tout inclus et escapades au Québec. Voici quelques aubaines repérées pour vous. * Prix en vigueur hier, peuvent changer sans préavis.

Vol aller-retour Montréal-San Francisco. 439 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Detroit à l'aller et à Minneapolis au retour). Du 21 août au 11 septembre. Avec Delta.

Vol aller-retour Montréal-Dublin. 599 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Toronto). Du 29 septembre au 10 octobre. Avec Air Transat.

Vol aller-retour Montréal-Marseille. 640 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 5 au 16 juin. Avec Air Transat.

Vol aller-retour Montréal-Rome. 754 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 24 août au 5 septembre. Avec Air Transat.

• Varadero, Cuba

Grand Memories Varadero (4,5 étoiles). Chambre double dans un hôtel familial, sur une plage de sable blanc. Miniclub, deux piscines, six bars, quatre restaurants. 855 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 19 au 26 mai. Avec Sunwing.

• Riviera Maya, Mexique

Riu Yucatan (5 étoiles). Hôtel chic et contemporain avec un décor moderne, directement sur la plage, à distance de marche de Playa del Carmen. Quatre piscines, six bars, quatre restaurants. 1285 $ par personne, taxes et frais inclus. Du 15 au 22 juin. Avec Sunwing.

Forfait