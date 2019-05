Aubaines de la semaine

Vols

• New Delhi, Inde

Vol aller-retour Montréal- New Delhi. 473 $ (taxes et frais inclus, avec deux correspondances : à New York et Bombay). Du 8 janvier au 5 février. Avec KLM et Air India.

• Madrid, Espagne

Vol aller-retour Montréal-Madrid. 719 $ (vol direct, taxes et frais inclus). Du 19 septembre au 4 octobre. Avec Air Transat.

• Paris, France

Vol aller-retour Montréal-Paris. 454 $ (vol direct, taxes et frais inclus ; bagage à main inclus seulement). Du 26 septembre au 3 octobre. Avec Level.

• Luqa, Malte

Vol aller-retour Montréal-Luqa. 884 $ (taxes et frais inclus, avec une correspondance à Francfort-sur-le-Main). Du 6 au 20 juin. Avec Lufthansa.

Tout-inclus 7 nuits