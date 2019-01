Le b.a.-ba des «bobos» selon Laure Watrin

Olivia Lévy

La Presse La Presse Suivre @OliviaLevy Les 100 mots des bobos, de Thomas Legrand et Laure Watrin, est un livre plein d'humour qui nous permet de mieux comprendre les fameux «bobos»: les bourgeois bohèmes, terme qui désigne une partie de la population, progressiste, urbaine, écolo, solidaire et bio, remplie de contradictions, qui invente une nouvelle façon de vivre. Entrevue avec l'auteure et journaliste française Laure Watrin.

D'où vient le terme «bobo»? C'est David Brooks, journaliste et écrivain américain, qui, en 2000, a inventé ce néologisme «bobo», bourgeois bohème. Aux États-Unis, l'archétype des bobos, c'était le couple Clinton, la bourgeoisie libérale, diplômée, progressiste, avec un haut niveau de revenu. Le terme est arrivé en Europe et a été modifié par des journalistes et géographes, pour décrire notamment les Parisiens qui investissaient les quartiers populaires de la capitale, qui avaient un pouvoir d'achat plus important que les classes populaires et qui votaient à gauche. Comment définir les bobos? C'est une catégorie de la population qui a un fort capital culturel, beaucoup plus fort que son capital économique, qui est variable. C'est leur côté culturel très élevé qui influence leur mode de vie, de consommation, les quartiers où ils vont habiter, leur mode de socialisation et leur goût pour la mixité. C'est une catégorie très hétéroclite, ça peut être des professeurs, des entrepreneurs, infirmières, webmestres, créateurs, artistes, journalistes. Vous écrivez que «bio» et «hypocrite» sont les deux adjectifs qui collent le plus à la peau des bobos, pourquoi? Quand on les a vus naître dans les années 2000, le mot «bio» est vite devenu un fourre-tout idéal pour se moquer des bobos, alors qu'aujourd'hui on a conscience qu'il y a une vraie urgence climatique et qu'il est important de consommer localement. Les bobos sont pleins de contradictions. Ils veulent tout concilier pour s'adapter à l'évolution du monde de demain. C'est la liberté du bohème et le confort du bourgeois! Ils aiment voyager pour découvrir le monde, prennent l'avion même s'ils sont très écolos. Ils sont pour la mondialisation, l'hyperconnexion, et en même temps ils souhaitent consommer les tomates qui poussent dans leur jardin, les produits Apple, mais aussi ceux des artisans de leur quartier qu'ils encouragent.

Agrandir Les 100 mots des bobos, de Thomas Legrand et Laure Watrin Image fournie par les Éditions Que sais-je?