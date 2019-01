Faire un X sur le calendrier

Évidemment, nous possédons (presque) tous maintenant un calendrier à portée du doigt sur nos appareils intelligents. Cela dit, le calendrier en papier garde son attrait esthétique, et son côté pratique. Cinq choix qui embelliront vos espaces avec leurs photos et illustrations.

Une année zen

Le yoga nu, ou naked yoga en anglais, consiste, comme son nom l'indique, à pratiquer le yoga sans vêtements - une façon de connecter avec soi, son corps et son environnement, mais aussi de revenir à la source du yoga, qui se pratiquait dans le plus simple appareil autrefois. Le yoga nu fait un retour remarqué depuis quelques années, avec l'ouverture de studios un peu partout dans le monde. Sur Instagram, Nude Yoga Girl s'est fait connaître avec ses superbes photos de poses de yoga très graphiques, prises dans le plus simple appareil, dans la nature. Un calendrier vient tout juste de paraître, rassemblant quelques clichés tirés de son compte. De quoi s'inspirer, toute l'année.

Nude Yoga - calendrier 2019, Hachette Canada, 22,95 $, 32 pages, offert dans plusieurs librairies.

Du local, l'année durant

Ce n'est pas la première fois qu'on vous parle de l'artiste-illustratrice Laucolo (Laurence Deschamps-Léger de son « vrai » nom), dont nous admirons beaucoup le travail. Son dada : les illustrations « agroalimentaires ». Son désormais traditionnel Calendrier des fruits et légumes du Québec, dont 2019 est la cinquième édition, devient chaque mois un aide-mémoire des légumes ou fruits offerts localement : le rutabaga en janvier, les framboises en juillet, le chou-rave en novembre, etc. Le tout, illustré des semences du fruit, pour célébrer le cycle des récoltes. Offert sur papier cartonné recyclé (kraft ou blanc), le calendrier n'est ni relié ni troué afin de vous permettre de conserver les illustrations par la suite. Une belle idée !

Calendrier 2019 des fruits et légumes du Québec, Laucolo, 30 $, offert en ligne sur la boutique Etsy

Nu comme une abeille

Depuis cinq ans déjà, l'entreprise montréalaise Alvéole, connue notamment pour ses ruches en milieu urbain, publie son original calendrier « nu ». Des membres de son équipe et apiculteurs posent, dénudés et couverts d'abeilles, faisant la preuve par 12 qu'il est facile de cohabiter avec ces petits insectes pollinisateurs si importants pour notre planète. Cette année, le calendrier au look minimaliste conçu par Cécile Tousignant transmet la vision de Virginie Tardif, apicultrice chez Alvéole et photographe.

Calendrier nu d'apiculture 2019, Alvéole, 15 $, offert en ligne

Des salades, 12 mois par année

Passionnés de salades ? Le nutritionniste Hubert Cormier aussi. Voilà pourquoi il a eu l'idée de proposer ce calendrier original, décliné en 12 salades comme autant de mois de l'année. Chacune intègre au maximum des aliments de saison, qui sont détaillés au bas de chaque mois, et faciles à intégrer à votre liste d'épicerie. Les salades, dont les recettes se trouvent à la fin du calendrier, sont assez soutenantes pour constituer un repas complet, que ce soit avec des protéines végétales (salade aux boulettes de betteraves, orge et pistaches pour janvier) ou animales (salade aux saveurs d'été, fraises et bonbons de saumon pour juillet). De quoi infuser bien du bonheur (et de la santé) dans votre année.

Calendrier 2019 - salades protéinées, Hubert Cormier nutritionniste, 17,95 $, offert en ligne

Amoureux de la nature

On adore vraiment les illustrations de Justine Gagnon, derrière la petite entreprise FlaFla Design. Particulièrement ses oiseaux, mignons comme tout avec leurs chandails. Les amoureux de la nature et d'ornithologie seront servis, puisque chaque mois présente une espèce d'oiseaux d'Amérique du Nord à découvrir. Chaque illustration a été peinte à l'aquarelle, puis numérisée et imprimée sur du papier texturé de style aquarelle. Comme les pages ne sont pas reliées, on peut ensuite découper et conserver les jolis dessins. Chouette !

Calendrier 2019 avec 12 espèces d'oiseaux (édition limitée), FlaFla Design, 22,95 $, offert en ligne sur la boutique Etsy