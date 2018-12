En finir avec le tabou de l'amitié gars-fille

Non seulement ça existe, mais c'est « fucking grandiose ». Une jeune bédéiste québécoise vient de publier un livre pour rendre hommage à une amitié taboue, incomprise, et surtout sous-évaluée. Entrevue en six temps.

La bédéiste

Valérie Jacques-Bélair, alias Val-Bleu, a 32 ans, et depuis sept ans, elle publie un blogue féministe et militant. « Parce que j'aime croire que les gens s'intéressent aux niaiseries qui me passent par la tête », écrit-elle. Après deux ouvrages autopubliés (Les pénis inattendus et Quand la terre a tremblé), les Éditions du remue-ménage viennent de lancer La zone de l'amitié - Guide des rapports non sexuels et harmonieux entre hétéros de bonne volonté. Objectif : en finir avec ce tabou mal placé. Le tout en textes (engagés), en dessins (naïfs) et surtout avec beaucoup d'humour (et de faits vécus).

La question du désir

C'est le bémol qu'on pose toujours à l'amitié gars-fille. « Mais ce n'est pas inévitable. C'est tout à fait possible qu'il n'y ait pas de désir entre deux hétéros », plaide l'auteure. Et même s'il y a eu du désir, en quoi cela rendrait-il l'amitié moins "sincère" ? Je pense que beaucoup de bonnes amitiés peuvent se former après une aventure sexuelle. C'est fait, c'est tassé de la table ! »