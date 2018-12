Fitness: les influenceurs prennent du muscle

Pendant que l'alimentation santé et toutes ses déclinaisons gagnent en popularité et que les corps aux muscles saillants continuent d'attirer l'attention, les influenceurs dans le domaine du fitness sont plus suivis que jamais.

L'ÈRE DES «PROFESSIONNELS» DE L'ENTRAÎNEMENT

Le sport est le troisième sujet en popularité sur les réseaux sociaux, après la musique et le style de vie, selon Nicolas Bon, fondateur de l'agence Clark influence, qui analyse l'émergence des influenceurs depuis des années. Il n'est donc pas surpris par l'attrait des «professionnels» de l'entraînement qui transmettent trucs, conseils, exercices et extraits de leur mode de vie sur ces plateformes. «On est à l'ère du végane et du concept d'un esprit sain dans un corps sain, dit-il. Les gens ont de plus en plus conscience qu'ils n'ont qu'un seul corps et qu'ils doivent en prendre soin.»

Selon lui, le public cherche sa motivation auprès de personnalités qu'il imagine accessibles. «Les influenceurs renvoient un style de vie auquel les gens ont besoin de croire en s'abonnant à leurs médias sociaux. Ils ont l'impression d'adhérer à un courant de pensée en les suivant, même sans faire de sporT», explique-t-il.

Soulignant que 34 % des internautes québécois suivent au moins un influenceur sportif, le spécialiste croit que les influenceurs fitness sont une réplique aux clubs de sports traditionnels. «Les gyms sont un peu dépassés et les influenceurs ont pris le relais, en partageant leurs conseils et leurs expériences. On peut désormais suivre leurs vidéos et faire du sport chez nous ou en voyage.»

Influenceurs ou créateurs de contenu?

Les principaux concernés ne sont pas tous à l'aise avec le terme «influenceurs». C'est le cas de Marc Fitt, un Montréalais suivi par 4,7 millions de personnes sur Facebook et 1,4 million sur Instagram. «Je trouve ça un peu péjoratif, affirme celui qui s'est lancé dans l'aventure en 2011. Les gens voient ça comme si on devait influencer ou vendre quelque chose à tout prix. Je dirais plutôt que je suis un créateur de contenu sur un sujet qui me fascine. Je suis aussi passionné par les façons de m'optimiser physiquement et mentalement qu'un médecin peut l'être à l'idée de guérir le monde.»

Suivi par un plus petit nombre d'adeptes, le culturiste Steve Cossette voit ses activités sur les médias sociaux comme un passe-temps sérieux.