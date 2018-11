Un Monopoly qui ne fait pas l'unanimité chez les milléniaux

«Je trouve ça un peu cliché comme jeu. Il y a presque de l'ironie là-dedans. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on le vend avec cette ironie-là? Est-ce qu'on l'achète avec cette ironie-là? Pas sûr.»

Les réactions au jeu sont extrêmement partagées. Sur le réseau social Twitter, certains ont trouvé le jeu «condescendant», voire «embarrassant» pour son fabricant, alors que d'autres l'ont trouvé «hilarant», voire «génial». Arnaud Granata ne perçoit pas ce nouveau Monopoly comme un jeu controversé pour autant. «Monopoly est habitué de faire des coups [de marketing]», observe-t-il.

«Les marques les plus anciennes ne sont pas celles qui viennent le plus facilement à l'esprit, alors il faut qu'elles restent dans l'air du temps, ajoute-t-il. Il y a peut-être un second degré, mais ils savent très bien qu'ils appuient sur un bouton sensible et que ça va faire parler.» Ainsi, l'objectif de Hasbro n'est peut-être pas tant de vendre ce Monopoly pour les milléniaux, mais de rappeler que ce jeu existe et dans une foule d'autres déclinaisons.

«Il y a peut-être des gens qui doivent faire un cadeau, qui vont avoir entendu parler de ça, qui ont trouvé l'idée drôle et qui vont l'acheter pour Noël, alors qu'ils n'y auraient jamais pensé autrement tellement Monopoly fait partie du décor, poursuit Arnaud Granata. Je vois bien autour de ce jeu non pas des milléniaux, mais une famille entière composée de plusieurs générations qui vont rire de ça.»