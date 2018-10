Le photographe Mario Cyr témoin d'un monde qui fond

Témoin des changements

Au fil de ses 40 expéditions en Arctique, Mario Cyr a vu sur place les effets des changements climatiques. Les ours polaires en sont un exemple éloquent.

«Ironiquement, les phoques sont plus nombreux qu'avant, mais il y a moins de banquises. C'est de plus en plus difficile pour les ours de les chasser.» Des ours polaires, souvent efflanqués, s'approchent donc de plus en plus des villages pour trouver de la nourriture.

Ces changements compliquent aussi son travail: «D'une année à l'autre, à pareille date, ce ne sont plus les mêmes conditions. Ça complique la logistique.»

Mario Cyr ne croit pas qu'il faille abandonner.

«On ne peut pas baisser les bras. Il faut modifier les lois internationales. Même si on ne peut pas arrêter ces changements, on peut les ralentir.»

L'environnement est au centre des conférences qu'il donne. «Je ne suis pas un leader écologique, mais un témoin. Je parle de ce que j'ai vu.» Dans L'aventurier des glaces, il choisit de montrer la beauté de l'univers arctique. Ce monde dont il est fou, quitte à risquer l'hypothermie.

«Il faut que les gens voient la beauté de ces endroits. Qu'ils comprennent ce qu'il faut protéger», résume-t-il. C'est pour ça qu'il va continuer à plonger dans cette région, tout en se fixant certaines limites. « Je vais bientôt avoir 60 ans... »

À ceux qui se posent la question: ce n'est pas parce qu'il supporte bien le froid qu'il n'aime pas le chaud. Il a passé ses dernières vacances à faire de la voile aux Bahamas. «Avec un peu de plongée légère», ajoute-t-il. On aurait dû s'en douter!

L'aventurier des glaces. Mario Cyr / Éditions Cardinal.

À travers des images à couper le souffle, Mario Cyr nous emmène dans ce monde qui le passionne. Il nous raconte les défis et les bonheurs inhérents à la plongée en Arctique, revient sur la petite histoire derrière certains de ces clichés et nous présente ses espèces «vedettes».