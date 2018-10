Langue des signes: la tour de Babel silencieuse

DES ACCENTS MÊME DANS LES SIGNES

Comment les langues des signes se sont-elles développées? Anne-Marie Parisot, professeure au département de linguistique à l'UQAM et directrice du Groupe de recherche sur la LSQ (langue des signes du Québec) et le bilinguisme sourd, répond aux questions de La Presse.

À l'heure actuelle, on dénombre 142 langues des signes dans le monde. Pourquoi un si grand nombre? Ces langues ne sont-elles pas basées sur des représentations visuelles qui devraient être relativement universelles?

Les langues des signes sont des langues naturelles qui se sont développées par des contacts entre individus pour des besoins de communication. C'est donc comme pour les langues orales. Elles ont divers niveaux de structure: phonologique (même si on ne passe pas par le son), lexical, morphologique et syntaxique. La convention des locuteurs dans une langue X est différente de celle des locuteurs d'une langue Y. Qu'est-ce qui fait qu'en langue des signes danoise, on représente un arbre par son tronc alors qu'en langue des signes québécoise (LSQ), on le représente par son tout? Il n'y a pas de raisons, c'est arbitraire. C'est une convention. Comme le fait d'avoir le mot «arbre» en français et «tree» en anglais.

À quel point ces langues sont-elles différentes?

Il y a des langues qui sont plus près les unes que des autres. Il y a des emprunts lexicaux. Il peut y avoir une proximité géographique qui explique cela, mais ce n'est pas la raison première. Souvent, c'est qu'il y a eu des contacts historiques entre ces langues. Ainsi, la langue des signes américaine (ASL), la langue des signes françaises (LSF) et la LSQ font partie d'une même famille. Il y a des enseignants qui sont allés chercher des méthodes éducatives en France et qui les ont rapportées aux États-Unis et au Québec. Il reste que les trois langues sont distinctes: quand des sourds français viennent ici, on ne peut pas comprendre leur langue. Un autre exemple: la langue des signes malienne comprend des éléments de la LSQ parce que dans les années 90, une diplômée québécoise en linguistique était allée à Bamako faire un projet humanitaire.

A-t-on essayé de créer une langue des signes universelle?

Oui. J'ai assisté à l'événement qui a entraîné cela, c'était magnifique. C'était à l'occasion d'un congrès sur les études concernant les langues des signes qui se déroulait à Amsterdam en 2000. À l'époque, dans les congrès, on utilisait l'anglais et l'ASL. On ne se posait pas la question. Puis, à Amsterdam, les étudiants et professeurs sourds ont boycotté la fin du congrès pour discuter de cela. Le résultat des débats: on ne voulait pas donner du pouvoir à une des langues des signes par rapport aux autres, il fallait trouver un moyen d'utiliser une lingua franca. Ils ont opté pour un système qui s'appelle les Signes internationaux, qui va chercher les éléments les plus iconiques, les plus universels des langues des signes. C'est un système qui permet d'établir une communication quand on ne connaît pas la langue de l'autre, qui met tout le monde sur un pied d'égalité, mais qui a des limites.

Est-ce que la dualité linguistique québécoise se reflète dans les langues des signes?

Au Québec, il y a deux communautés de signeurs. Montréal est une des rares villes dans le monde où il y a une situation de bilinguisme signé: les sourds de l'ouest de l'île utilisent l'ASL et les sourds de l'est de l'île utilisent la LSQ. Mais tout comme l'anglais de Montréal est un peu différent de l'anglais d'ailleurs (on va y trouver des mots empruntés au français, comme cégep et dépanneur), l'ASL de Montréal est un peu différent. Si un sourd de Montréal va au Texas ou à New York et utilise l'ASL, l'autre va savoir qu'il n'est pas américain. Il y a des accents en langue des signes. En langue orale, les accents se distinguent par la phonétique, la hauteur de la voix, la rapidité du débit. C'est la même chose pour les langues des signes: on peut signer plus relâché, plus rapidement, plus large.

Comment se fait l'apprentissage de la langue écrite?

Il existe différentes approches. Je peux parler de l'une d'elles, l'approche bilingue (orale et signée). Dans un contexte bilingue, on considère que la langue des signes est la langue de référence de l'élève sourd. L'enseignement de l'écrit commence par un enseignement de la structure de la langue des signes. Cela permet à l'élève de se construire des représentations mentales de la grammaire d'une langue, des unités d'une langue. Par la suite, l'élève transfère les connaissances métalinguistiques qu'il a acquises dans sa propre langue vers l'apprentissage de l'écriture. Ainsi, avant d'apprendre à décomposer un mot à l'écrit, on va apprendre à le décomposer en langue des signes.