Des mariages réseaux sociaux

Nadielle Kutlu

Collaboration spéciale La Presse La Presse Guirlandes de feuillages verts, tables et chaises en bois, lanternes géométriques sont quelques-unes des images qui reviennent abondamment sur Pinterest et Instagram lorsqu'on cherche des inspirations de mariage. Et qui influencent inévitablement les futurs mariés dans leurs choix pour le jour J. À quel point les réseaux sociaux uniformisent-ils le style des réceptions? Des planificatrices de mariage partagent leurs constats.

«Environ 95 % de nos clients ont déjà fait un tableau Pinterest avant de nous contacter», affirme Mélanie Aubin, planificatrice de mariage, fondatrice de Foudamour. Même constat chez d'autres organisatrices de mariage contactées par La Presse. La planificatrice de mariage Vanessa Noël, propriétaire de Hera Mariages, exige même que tous ses clients créent un tableau Pinterest en vue du grand jour, afin de faciliter les échanges d'idées et le partage de photos. «On entre un peu dans leur tableau pour voir leur style et ce qu'ils épinglent tout au long de l'année. Même si c'est tout pêle-mêle, c'est juste pour voir ce qu'ils aiment. Et le but, ce n'est jamais de copier l'image, mais de s'en inspirer et de l'adapter à leur budget, à leur salle, à leur personnalité.» Christine Choinière, 28 ans, infirmière, prépare son mariage qui aura lieu en novembre. «J'adore Instagram et Pinterest. Puisqu'on peut enregistrer les images, cela nous permet de visualiser "notre vie de rêve", dit-elle. J'ai environ 10-12 sous-tableaux sur Pinterest [fleurs, robes, tables, invitations, cheveux, demoiselles d'honneur, groom, etc.]. Jusqu'à présent, j'ai trouvé tous mes fournisseurs via Instagram: de la personne qui planifie mon mariage jusqu'à celle qui me maquillera!» Le populaire style bohémien Comme ce sont souvent les mêmes images qui circulent sur les réseaux sociaux, ce sont aussi les mêmes demandes qui reviennent. Les mariages ont donc tendance à se ressembler. «Cette année, je pense que tout le monde dit: "Je veux un mariage unique qui me ressemble, je veux du vert et blanc"», ironise Mélanie Aubin, en soulignant la force d'influence des réseaux sociaux. Le mariage de style bohémien a toujours la cote, notamment parce que c'est ce qui ressort sur les réseaux sociaux. «Il y a cinq ans, personne ne parlait de mariage bohémien. Maintenant, tout le monde en veut un», poursuit Mélanie Aubin. Celui de Coeur de pirate, dont les photos ont beaucoup circulé, a aussi amplifié le phénomène au Québec. D'ailleurs, le mariage de Christine Choinière sera de style boho-chic. Look simple, look cher

Agrandir Photo Bianca Desjardins, fournie par Vanessa Noël

L'importance du visuel et du décor s'est aussi amplifiée. «Beaucoup de gens m'approchent et me disent: "Nous, on veut un mariage Pinterest"», raconte Mélanie Aubin. Or, les images sur Pinterest sont souvent arrangées ou avec de gros budgets. «Ce sont souvent des mariages américains à 1 million de dollars, ça n'a aucune commune mesure avec ce qui se fait ici», souligne-t-elle, en précisant qu'un mariage qu'elle planifie coûte en moyenne 500 $ par invité, sans compter la robe. Pour éviter que tous les mariages soient un pâle reflet des réseaux sociaux, les planificatrices de mariage proposent d'autres inspirations aux futures mariées, notamment des tendances avant-gardistes d'Australie ou de la Californie. «Des fois, les gens pensent qu'ils veulent un mariage bohémien parce que c'est à la mode, mais ils se rendent compte que finalement, ce n'est pas eux.» Et même si le look bohémien se veut simple, c'est un look dispendieux, prévient Katayoun Khatami, planificatrice de mariage, propriétaire d'Unikevent. «La guirlande de feuillage posée sur la table qui fait toute la longueur, c'est aussi cher que des centres de table traditionnels», remarque-t-elle. Idem pour les tables en bois sans nappe. «Il faut une belle table en bois massif, c'est environ 150 $ pour une table de 8 personnes, versus 10 $ pour une table plaquée», ajoute Mme Khatami.

Agrandir Mariage de Paige et Foster au Ristorante Beatrice, organisé par Foudamour. Conception florale par Atelier Carmel. Photo Juno Photography, fournie par Foudamour

La clé: les compromis Pour répondre aux attentes des mariés et à leur budget, les compromis sont de mise. Par exemple, on peut opter pour une table en bois massif uniquement pour la table d'honneur ou la table des desserts. Ou encore utiliser des sous-assiettes en bois pour garder le même esprit, suggère Katayoun Khatami. De son côté, la planificatrice de mariage Vanessa Noël constate que si une partie de sa clientèle suit la mode et la tendance bohème-chic, l'autre moitié veut s'en éloigner. Comme elles ont vu tout leur entourage aller vers le même type de mariage, «de plus en plus de mariées nous disent: "Moi, je ne veux pas un mariage Pinterest"». C'est alors qu'Instagram s'avère plus utile: pour dénicher des fournisseurs, mais aussi pour s'inspirer de tendances ailleurs dans le monde. D'ailleurs, depuis près de deux ans, Instagram devient de plus en plus populaire pour la préparation de mariages. «C'est plus réaliste et plus actuel que Pinterest», avance Vanessa Noël. Conseils de pro

Agrandir Mariage de Chantale et Alexandre, organisé par Foudamour, à L'Espace Canal Photo Valérie Gay-Bessette, fournie par Foudamour

Organiser ses tableaux Pinterest 1. En créant une page Pinterest, mieux vaut créer des sous-tableaux pour bien organiser ses idées, souligne Mélanie Aubin. On peut ainsi séparer les inspirations de robe, tables, fleurs, coiffure, maquillage, etc. Et même créer un tableau d'images qui nous plaisent moins. 2. En faisant une recherche sur Pinterest, on tape plusieurs mots-clés pour raffiner la recherche afin de tomber sur des images intéressantes, indique Katayoun Khatami. Par exemple, au lieu de taper: centre de table, mariage, mieux vaut taper les mots : centre de table, géométrique, chic, mariage. 3. Éviter d'être obsessif. On le sait, on peut facilement devenir accro aux images des réseaux sociaux! «Quelques mois avant le mariage, la moitié du temps, je dois intervenir et dire: "Bon, c'est assez, on arrête, on a déjà nos idées, on a tout booké, là, ça ne sert plus à rien." Parce que ça ne finira jamais, il y aura toujours de nouvelles images sur les réseaux sociaux», prévient Katayoun Khatami. Trois tendances à suivre

Agrandir Beaucoup de verdure sur cette table préparée en vue d'un mariage. Photo Amrita Stuetzle, The New York Times