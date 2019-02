Lettre d'amour  2.0

Amours solitaires, de Morgane Ortin, arrive en librairie ces jours-ci. Ce n'est pas tout à fait de la fiction. Ni tout à fait du roman. C'est plutôt un ouvrage hybride, à mi-chemin entre l'échange épistolaire et le recueil de textos. À un détail près: il s'agit ici de vrais de vrais textos. Et pas n'importe lesquels: des textos amoureux. Intimes. Touchants. Parfois déchirants. Mais qui ne manquent jamais d'interpeller. Portrait et analyse, en six temps.

1. Textos amoureux

C'est l'histoire d'une jeune femme, dans la mi-vingtaine, qui tombe amoureuse. Elle échange de doux textos avec son homme et, sentimentale dans l'âme, celle qui conservait naguère ses lettres d'amour dans une boîte s'inquiète tout à coup de la sauvegarde de ses échanges épistolaires virtuels. D'où l'idée d'ouvrir un compte Instagram pour «stocker sa mémoire amoureuse». Ainsi naissait amours_solitaires, en février 2017, un compte d'abord anonyme, pour ses mots doux personnels et intimes. Ce que Morgane Ortin, ex-éditrice, n'avait pas prévu, c'est l'engouement qu'allait susciter ledit compte. Très rapidement, des amoureux fous, poètes en herbe, et autres coeurs brisés se sont en effet mis à lui envoyer leurs propres échanges. Résultat? Le compte Instagram reçoit aujourd'hui des centaines de messages chaque jour («entre 700 et 800», estime celle qui n'en publie finalement qu'un au quotidien), et compte plus de 340 000 abonnés. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.

2. Des textos au roman

S'inspirant de ce corpus d'«archives nationales de l'amour», Morgane Ortin a choisi 278 contributeurs pour leur prose respective, afin de créer un récit de toutes pièces, sorte de cadavre exquis, mi-fictif (puisqu'inventé), mi-biographique (puisque tiré de textos réellement envoyés). Publié ces jours-ci chez Albin Michel, Amours solitaires se lit toutefois comme un véritable roman d'amour : de la rencontre aux adieux, en passant par les chagrins et multiples déchirures, il réussira même à vous tirer quelques larmes. Morgane Ortin, qui a voulu ici explorer un nouveau genre littéraire (le texto), croit aussi que l'ouvrage démontre à quel point il est faux de croire que les jeunes (ses contributeurs, à 85 % des contributrices, ont entre 18 et 35 ans) n'écrivent plus. «On n'a jamais autant écrit. Et mon intuition, c'est que non seulement on écrit beaucoup, mais en plus, on écrit bien.» Précision: pour son livre, l'auteure a gardé les messages le plus intacts possible. Quelques petits ajouts ont cependant été faits, pour donner un minimum de contexte au récit. «Mais j'ai essayé le plus possible de ne pas changer les messages.»

3. Un style en évolution

Truffé de jeux de mots romantiques, coquins ou poétiques, avec des références littéraires nombreuses (Kafka, Nabokov, Flaubert), les textos publiés ici sont bien loin du sexto vulgaire archi-médiatisé. «J'ai été touchée par la créativité. Les gens sont drôles et rivalisent d'imagination, fait valoir l'auteure. C'est très créatif et poétique.» Verdict? «Non, la lettre d'amour n'est pas morte, martèle Morgane Ortin. Elle a juste évolué avec un nouveau support.» Une nuance de taille, toutefois: le rapport au temps. Si la lettre baignait dans l'attente, les soupirs, donc forcément les fantasmes multiples, l'échange virtuel est évidemment plus instantané. «Et ça ajoute beaucoup plus de répartie.»