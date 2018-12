L'envers du porno

Pendant un an, un journaliste français a infiltré le monde du porno. Il vient de publier le fruit de son enquête, le récit trash d'un univers trash, aussi cru et troublant que fascinant. En un mot, dérangeant. Mise en garde: vous ne regarderez plus jamais Pornhub de la même façon. Entrevue.

Comme beaucoup de gens, le journaliste croyait y voir «des couples libertins qui se filmaient pour le fun». Erreur. Derrière ce filtre «amateur» se cache en fait très souvent une grosse industrie. Avec des acteurs, des producteurs et des diffuseurs. Les rois du genre en France sont Jacquie et Michel. En deux clics, vous trouverez leurs films: pensez scénario misogyne, domination/soumission au cube, imaginaire voyeur, dans un appartement style «d'à côté», petit budget (même si, en réalité, la boîte fait plus de 15 millions d'euros par année, signale l'auteur). Vulgarité en prime.

Parce que manifestement, Robin D'Angelo est loin d'être seul. D'après les statistiques, des millions d'hommes et de femmes font comme lui. D'où le défi que l'homme-consommateur-journaliste s'est ici donné: passer de l'«autre côté de l'écran», pour dévoiler ce qui s'y passe vraiment. Pourquoi. Et surtout: comment. Cinq choses à retenir. Avertissement: âmes sensibles, s'abstenir.

«Malgré les divergences politiques, cette vision misogyne de la femme est commune à tous les hommes, quelles que soient leurs idées politiques, et commune à moi, malgré mes idées féministes.» Dur constat, d'une troublante sincérité. Sa conclusion l'est tout autant: «Les ressorts du plaisir sont souvent en contradiction avec notre éthique. Mais est-ce qu'on peut contrôler nos fantasmes? Pas vraiment. Je crois qu'ils sont construits socialement. [...] Le porno n'est qu'un reflet de notre société, comme notre société est globalement sexiste, logiquement, nos fantasmes le sont aussi.»

Qui, enfin, sont ces hommes qui tirent les ficelles de l'industrie, qui carburent à la nouveauté, à la transgression et à l'éjaculation (dans toutes sortes d'endroits inusités, appareil dentaire inclus), même si leur «matière première» (lire: les actrices) en vomissent parfois de haut-le-coeur et de douleur?

Assumer? Il cite l'exemple d'une fille agressée toute son enfance pour qui aujourd'hui, le fait de coucher avec des inconnus prend une dimension particulière. «Pourquoi pas? résume-t-il. Et autant obtenir quelque chose en échange...» En un mot, dit-il, «elles transforment leur vécu en une sorte de force». «Ça peut paraître cynique, concède-t-il. C'est très difficile à comprendre. Mais on n'a pas tous les mêmes subjectivités...»

À noter, si elles sont mieux payées, les femmes ont aussi une «date de péremption» programmée : une fois qu'une actrice a tourné pour les différents producteurs toutes les scènes possibles en termes de gang bang, double pénétration, etc., «généralement, elle a terminé sa carrière, dit-il, parce qu'il faut toujours de la nouveauté». On parle de six mois à deux ans (sauf exception). Chez un homme, tant qu'il arrive à rester dur, fournit de bons tests de santé, arrive à l'heure (!), la carrière peut s'étirer sur plus d'une dizaine d'années.

Pour Robin D'Angelo, qui a fini par connaître assez intimement plusieurs de ces filles (les Judy, Sofia et Lola du titre), cela ne fait aucun doute: elles le font bien évidemment pour l'argent (c'est la «motivation principale»), mais aussi pour la «reconnaissance» et le «statut» («le porno, ça donne confiance en soi», dira l'une d'elles). « Parce que le statut peut être valorisant, quoi qu'on en pense», confirme-t-il en entrevue. Il sait de quoi il parle, ayant accompagné plusieurs d'entre elles à des rencontres devant leurs «fans»: ces derniers sont comme des enfants, éblouis devant le père Noël. «Ils les mettent sur un piédestal, résume-t-il. J'ai été saisi...»

POUR DU PORNO PLUS ÉTHIQUE

Non, l'univers du porno ne se résume pas à Jacquie et Michel. Du porno tourné dans le respect, avec des acteurs aux profils variés, une ouverture à la diversité, des mises en scène authentiques, esthétiques, pourquoi pas féministes, ça existe. Bref, des films éthiques, même si c'est une niche, il y en a. Bien évidemment, pas gratuits, mais payants. Ainsi va l'industrie. Six noms à retenir.

Erika Lust

S'il n'y a qu'un nom à retenir, c'est le sien. La réalisatrice suédoise est en effet une pionnière dans l'univers du porno dit éthique. Erika Lust, après un détour par les sciences politiques et les études féministes, en a eu assez des images machos, vulgaires et inesthétiques proposées par le porno de masse. Ainsi est né, en 2004, son premier film: The Good Girl. Depuis, on doit à cette militante qui espère changer le monde (du porno) une série de titres primés (Five Hot Stories for Her, Life Love Lust, Cabaret Desire). Elle a aussi lancé un projet inusité: XConfessions. Le public lui écrit des récits de vie et de fantasmes et, chaque mois, elle produit deux films qui s'en inspirent. Le résultat est à la fois réaliste et, surtout, esthétique. Tous les films peuvent être téléchargés sur son site, pour 20 $.

https://erikalust.com/

Lust Cinema

Lust Cinema, qu'on compare souvent à un Netflix du porno éthique, ce sont des films signés Erika Lust, bien sûr, mais aussi par plusieurs de ses nombreux (nombreuses) disciples (plus de 60), notamment Candida Royalle, Ovidie, etc. On dit qu'une nouvelle vidéo est proposée chaque semaine. Encore une fois, la perspective est féministe, c'est-à-dire qu'on valorise aussi le plaisir des femmes: exit les symboles et les scènes du porno traditionnel. Pensez respect, authenticité, esthétique et, surtout, zéro stéréotype. Et une fois de plus, éthique oblige, les films sont évidemment payants.

Indie Porn Revolution

Créé en 2002 par Courtney Trouble, il s'agit de l'un des tout premiers sites pornos indépendants conçus par et pour la communauté queer. On mise sur la diversité, dans tous les sens du terme: diversité des corps, des orientations, des situations. Toujours dans le respect. Et la sécurité: condoms et gants en latex bienvenus. Le site valorise aussi les vidéos conçues avec un souci esthétique. Parce que la beauté ne tue pas l'érotisme, mais le nourrit, précise-t-on.

Make Love Not Porn

Oubliez les scénarios. Les acteurs. Les mises en scène. Place au vrai monde, avec de vrais corps, dans de vraies situations. Le site est donc une plateforme de partage, une sorte de Facebook, contenu sexuel en prime. Mais attention: MLNP n'est pas anti-porno. Au contraire. On dit ici être «pro-sexe, pro-porno, mais surtout pro-sachez-faire-la-différence». Objectif? Inspirer, bien évidemment, mais aussi éduquer. Oubliez évidemment la gratuité: 5 $ la vidéo ou abonnement mensuel à 30 $ (pour 30 vidéos).

Four Chambers

Originaire de Grande-Bretagne, Four Chambers est un collectif féminin qui souhaite faire du beau avec le porno. Mieux: Four Chambers produit de véritables petits films d'art. Oubliez les gros plans répétitifs (et prévisibles), pensez plutôt ombres, bruine, collages suggestifs, musique aérienne. Le travail s'inscrit ici dans une volonté sinon de moderniser l'industrie du porno, du moins d'offrir une option de rechange avec une valeur esthétique fièrement ajoutée. Le financement est dit «participatif»: 9 $ par vidéo.

Ciné Sinclaire

Ciné Sinclaire, enfin, est un site de porno canadien, produit par Kate Sinclaire, qui se dit l'une des premières à proposer du porno dit féministe au pays. L'entreprise établie à Winnipeg, au Manitoba, propose des films volontairement inclusifs, loin des stéréotypes du porno traditionnel: minorités, LGBTQ, diversité corporelle. Sans oublier les poils, les rides, les bourrelets. Surtout, place à l'authenticité: maladresses, fous rires, plaisir et... condoms. Plusieurs de ses films ont obtenu une nomination au Festival international du porno de Toronto.