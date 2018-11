Fromage cheddar mi-fort de Natrel: petits fromages de lait canadien

Réalité

C'est vrai, ces pointes de fromage sont sans lactose, ce qui est avantageux pour les personnes qui le digèrent mal. Par ailleurs, cette nouveauté de Natrel - faite avec du lait canadien - a une liste d'ingrédients intéressante. «Il n'y a pas de colorant, ni de saveurs artificielles, ni de substances laitières modifiées», observe Anne-Josie Roy, nutritionniste. Ces fromages sont suremballés, mais commodes à glisser dans une boîte à lunch.

Çela reste du fromage. Qui dit fromage dit gras saturés : il y en a 4,5 g par portion. «On essaie de limiter ce type de lipides, mais ce n'est pas le démon non plus, nuance la nutritionniste. Si une personne mange peu de viande, pas de charcuteries, surtout des aliments du règne végétal et qu'elle veut manger un peu de fromage une fois de temps en temps, il n'y a pas de souci.»

Prix: 4,29 $ pour 6 portions de 20 g