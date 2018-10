La boîte à lunch rêvée des enfants

Les groupes alimentaires

Tous les groupes alimentaires recommandés par le Guide alimentaire canadien ne sont pas systématiquement présents dans la boîte à lunch des élèves sondés. Par contre, elle compte des fruits et des légumes dans 75 % des cas.

Les spécialistes consultées estiment qu'on ne peut pas évaluer l'alimentation sur un seul repas et sur une seule journée. L'enfant mange à la maison beaucoup plus d'aliments qu'il a l'occasion d'en manger à l'école. «Une boîte à lunch n'a pas à être parfaite quotidiennement, signale Colette Gergès. Ne virons pas fou avec le Guide alimentaire canadien. L'important est surtout de leur offrir une variété d'aliments nourrissants.»

Assez de temps?

Oui, la majorité des élèves considèrent avoir assez de temps pour manger à leur faim à l'heure de la collation et du lunch.

Une réponse étonnante, considèrent les nutritionnistes.

«Il y a un certain roulement dans les écoles. Souvent, ils ont autour de 30 minutes pour manger, ce qui inclut le temps d'aller chercher leur boîte à lunch et de s'asseoir. Je ne sais pas si les enfants ont la perception du temps, se questionne Cosette Gergès. Souvent, ils ont envie d'aller s'amuser avec leurs amis et de faire leurs activités.»

Si notre enfant manque de temps, on peut s'assurer auprès de l'école qu'il a au moins 20 minutes pour s'asseoir et manger, propose Stéphanie Côté. «On ne veut pas le forcer à manger vite. On peut toutefois faciliter la prise des repas en lui proposant des aliments qui se mangent plus facilement et qu'il n'aura pas besoin de faire chauffer ou de couper. On peut également lui suggérer de commencer avec le repas principal qui va le rassasier plus rapidement que les à-côtés.»

La faim varie

Seul le quart des élèves mange toujours tout le contenu de sa boîte à lunch.

La faim varie d'un jour à l'autre, fait remarquer Stéphanie Côté. «S'il reste un peu d'aliments, ça me dit qu'il a simplement écouté sa faim. S'il ramène toujours la moitié de la boîte à lunch et qu'il a assez de temps pour manger, peut-être qu'il y a lieu de poser des questions à l'enfant et, s'il y a lieu, d'ajuster les quantités pour éviter le gaspillage.»

Le top 6 des repas les plus populaires

Les pâtes, les sandwichs, les soupes et salades-repas, la pizza ainsi que les sushis.

Le top 15 des accompagnements les populaires sont, dans l'ordre décroissant

- Les fruits

- Les rouleaux aux fruits

- Les barres tendres

- Les yogourts

- Les crudités

- Les jus de fruits

- Les smoothies

- Les craquelins

- Les pâtisseries

- Les muffins

- Les boissons gazeuses

- Les bâtonnets de fromage

- Les grignotines

- L'houmous

- La compote ou salade de fruits.