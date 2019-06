La rubrique... qui fait du bien : yoga matinal aux Jardins Gamelin

La salutation au soleil prend tout son sens lors des séances matinales de yoga aux Jardins Gamelin. De 7 h 30 à 8 h 30, tous les mercredis, des cours de yoga Hatha Flow sont donnés par Justin Lapointe, juste à côté du métro Berri-UQAM. Il faut apporter son tapis - et sa tolérance aux bruits du centre-ville. C'est gratuit et sans réservation . Parfait pour se délier les membres avant d'aller travailler.

Une soirée yoga et feux d'artifice est proposée par Yoga Vieux Montréal, ce soir et le 6 juillet prochain.

Une classe de yoga suivie de feux d'artifice ? C'est la très bonne idée d'activité combinée que propose le studio Yoga Vieux Montréal, ce soir et le 6 juillet prochain, dès 21 h. Rendez-vous au 20 e étage de l'hôtel Monville, dans le Vieux-Montréal. Après une séance de yoga nocturne de 45 minutes avec vue imprenable sur la métropole, on assiste de ce point de vue privilégié à l'International des feux Loto-Québec 2019.

La chouette entreprise Yoga Camp a annoncé la tenue de sa prochaine retraite de yoga qui, pour la première fois, combinera le surf aux asanas, une excellente façon de vivre le moment présent et d'atteindre l'état « méditatif actif ». Le Surf Camp se tiendra au Guatemala, à El Paredon, en collaboration avec l'entreprise spécialisée en SUP Echo Aloha, du 16 au 23 novembre prochain. Hébergement (dont une nuit à Antigua), repas, séances de yoga diversifiées (vinyasa pour surfeur, fitness danse festif, restaurateur), méditation, surf, visite guidée et atelier créatif sont inclus, dans un cadre qui s'annonce ressourçant et paradisiaque.

Retraite pour tous les niveaux, places limitées, tarif early bird offert jusqu'au 30 juillet à partir de 1595 $

- Iris Gagnon-Paradis, La Presse