Aux petits oignons au Spa Diva

On nous avait promis le spa le plus luxueux en ville, et la promesse était à la hauteur des attentes.

Ambiance feutrée, espace lounge invitant à la détente, environnement luxueux, tout semble avoir été pensé pour plaire aux clients les plus difficiles, jusqu'à la cabine individuelle avec douche, le stationnement gratuit et les petites douceurs, thé et café proposés.

L'endroit offre une multitude de traitements signature, dont des soins du visage haut de gamme, des enveloppements corporels, des massages en tout genre et un service nec plus ultra de pédicure et manucure (sur fauteuil massant !).

Vraiment, un petit bijou caché du centre-ville à découvrir.

https://spadiva.ca/