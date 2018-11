Sports extérieurs: ce corps qui ne craint pas le froid

Entre la chaleur accablante et le froid glacial, le choix de Marie-Anne Hébert est clair: elle préfère de loin quand le mercure indique des valeurs négatives. Un penchant que cette triathlonienne montréalaise de 51 ans explique par sa pratique assidue du ski alpin, entre autres. «L'hiver ne me fait pas peur! Les températures froides qui caractérisent cette saison au Québec m'affectent moins que celles estivales», dit celle qui court à l'extérieur à l'année. Ce qu'elle trouve le plus dur de la saison froide, ce sont paradoxalement les conditions difficiles qui en découlent. «Ce sont les routes glissantes et les vêtements contraignants, plus que le froid, qui me ralentissent!», dit-elle en rigolant.

Contrairement à ce que prétendent certaines mauvaises langues, le corps humain est conçu pour fonctionner - et offrir de bonnes performances - durant l'hiver. Lorsque la température dégringole, les milliers de thermorécepteurs qui tapissent la peau détectent ce changement et en avertissent l'hypothalamus, une petite région du cerveau qui agit un peu comme un thermostat. Sa mission: préserver la température du noyau central autour de 37 °C. Une simple baisse de quelques degrés en deçà de cette valeur et les premiers symptômes de l'hypothermie (troubles d'élocution, perte de coordination...) font leur apparition.

Pour maintenir le «core» à une température adéquate, l'organisme met en branle plusieurs mécanismes. Le principal: la vasoconstriction des extrémités, explique François Lecot, agent de recherche au département de kinésiologie de l'Université de Montréal.

«Les vaisseaux sanguins qui irriguent les mains et les pieds se contractent afin de ramener le sang vers les organes vitaux. C'est ce qui explique pourquoi c'est en périphérie qu'on commence à geler.»

Plusieurs variables individuelles, comme l'âge, l'adiposité et les dimensions corporelles, influencent aussi la capacité du corps à préserver sa chaleur.